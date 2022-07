El vídeo sobre els ciclistes andorrans del youtuber Vegetta 777 fa esclatar la polèmica a les xarxes

Andorra la VellaEl vídeo només mostra uns segons d'un grup de tres ciclistes que passen per la part alta de l'Avinguda Meritxell. Un cotxe va darrere i els grava. Només hi ha un comentari: "de charla", referint-se que els ciclistes van parlant entre ells i per això van molt lents. La història no tindria més 'història' si el conductor del cotxe i qui va penjar el vídeo no fos el youtuber resident a Andorra Vegetta777. És un dels més famosos 'streamers' espanyols amb més seguidors i el seu comentari que acompanyava el vídeo, dedicat als ciclistes d'Andorra, respecte del perill que significa que circulin "a una velocitat superbaixa o parlant entre ells".

Tot i tractar-se d'un tema 'andorrà', l'afer va esclatar a Espanya amb una legió de detractors i de gent a favor. Vegetta777 ha estat atacat fonamentalment per col·lectius de ciclistes que l'acusen de generar odi dels automobilistes envers la gent que va en bicicleta i defensant que els tres que anaven per Meritxell no incomplien cap normativa. I l'acusaven d'incomplir la llei per gravar el vídeo al volant, fet que va provocar que Vegetta pengés el vídeo sencer perquè es veu que qui el grava és el copilot. L'afer ha acabat agafant una dimensió que va molt més enllà i no ha parat de fer bullir l'olla sobre la velocitat dels ciclistes i el perill o no que suposa quan hi ha cotxes. S'ha superat el milió de visites i hi ha una allau de comentaris, una part important dels quals és per criticar o insultar el youtuber resident.