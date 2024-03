(Vídeo) ElXokas qualifica la padrina del desnonament de pocavergonya

Andorra la VellaEl youtuber ElXokas s'ha 'mullat' en la polèmica amb el desnonament a la padrina que viu en un pis d'un edifici propietat de TheGrefg, tot i que ja s'ha venut i només falta la firma de l'escriptura. ElXokas considera que la padrina és "molt llesta" i vol "sacar tajada bien gorda" de tot el que està passant aprofitant la repercussió tant a Andorra com a Espanya del seu cas. Ha assegurat que la dona vol negociar amb TheGrefg per acabar amb la polèmica "i emportar-se 300.000 euros". Això és el que vol la senyora.

"El que vol la senyora és el que voleu tots vosaltres, diners (...) Busca que si deixa el lloguer del pis li paguin 300.000 euros i queda lliure l'edifici que val 50 'kilos'". I per aconseguir això "i guanyar més pasta", està jugant les seves cartes. Ha destacat que si TheGrefg estigués fent fora realment a una padrina de casa seva "fins i tot jo el 'rajaria'". Ha qualificat a la dona com a una "sinverguenza" que ha decidit anar als mitjans després de perdre en primera instància. I "com no sap perdre" ha anat a "joderlo".