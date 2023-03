(Vídeo) Espot lamenta la campanya bruta contra Andorra per part d'alguns pamflets: "no deixaré que contaminin la nostra democràcia"

Xavier Espot, cap de llista de Demòcrates i cap de Govern en funcions, ha lamentat aquest dijous al vespre les "acusacions" i "mentides" que s'estan professant les darreres setmanes -i que s'han intensificat durant la campanya electoral-, contra les institucions andorranes, contra la població d'Andorra i també contra la seva persona. Ha refermat que Andorra "no és un país de narcotraficants" com el va qualificar 8TV en paraules del detectiu Francisco Marco. És un país de persones honestes, treballadores, solidàries", que "no mereixen que se les ataqui d'aquesta manera". Ha exigit "respecte als ciutadans i al país" i s'ha compromès a "no deixar que aquestes acusacions contaminin la nostra democràcia".

Espot, a través d'un vídeo difós als seus perfils oficials de xarxes socials, ha explicat que a partir del dia 3 d'abril -l'endemà de les eleccions- "emprendrem totes les accions" escaients contra les persones i els mitjans que han dit, entre altres difamacions, que Andorra "és un país de narcotraficants". Però, fins llavors, ha garantit que se centrarà exclusivament en la campanya electoral i en exposar el projecte polític de Demòcrates per atendre els temes importants i reptes que ha d'afrontar el país: l'habitatge, el cost de la vida, el progrés econòmic i social i les negociacions per l'acord d'associació amb la UE. Perquè "és d'això que hem de parlar", perquè "Andorra vol votar sense coaccions, sense mentides i sense campanyes brutes", ha defensat. S'ha mostrat convençut "que així serà".