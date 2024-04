(Vídeo) El "filòsof dels youtubers" respon als psicòlegs: "no és intrusisme"

Andorra la VellaLa comunitat virtual s’ha unit en un clamor de suport cap a David Murias, el reconegut filòsof d’Andorra, qui ha estat acusat d’intrusisme laboral pel Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA). Després que Murias difongués un vídeo comunicat rebutjant categòricament les acusacions, les xarxes socials s’han inundat amb mostres d’afecte i solidaritat cap a ell.

El vídeo, que ha rebut més de 500 “m’agrada” i més de 270 comentaris en pocs dies, entre ells alguns ‘youtubers’ i gent de renom de la comunitat andorrana, ha esdevingut un punt de referència per a aquells que consideren que Murias està sent injustament tractat. “Hola David, en la meva humil opinió penso que en cap cas estàs produint una intrusió professional”, va escriure un usuari. “La tasca que realitzes és molt important perquè facilitis altres eines per entendre el món i la vida”, va afegir.

Altres comentaris han expressat gratitud i suport incondicional cap a Murias. “Ets un professional de cap a peus. Sempre estaré agraïda amb tu! Ànims”, va escriure un altre usuari. Una altra persona va compartir la seva experiència personal, destacant que Murias va ser l’únic professional que va poder ajudar-la i a la seva família.

Un altre usuari apunta sobre la importància de donar suport a aquells que ajuden els altres en un moment en què la salut mental i física de moltes persones està en declivi. “En comptes de tanta tonteria, apoiem totes les persones que, com tu, cadascuna a la seva manera, segueixen ajudant les persones! Això és el que importa, ajudar-nos, donar-nos suport i mantenir-nos sans”, va afirmar l’usuari. “segueix fent la teva feina des de la vessant filosòfica i pràctiques integratives . Has ajudat a moltissima gent a saber gestionar el seu dia a dia per les eines que dones. Una forta abraçada”, apunta una altra usuària.

“Jo també crec i comparteixo que el creixement personal és una altra visió i angle d’ajuda a nivell de salud mental. Ignorancia potser dels acusadors?

Lo que no es plantegen és que psicologia i creixement personal són absolutament i exponencialment beneficiosos per sanar i superar processos dificils de salud mental”, comenta una seguidora de Murias.

Enmig d’aquesta mobilització en línia, el filòsof ha manifestat el seu agraïment pel suport rebut i ha reiterat la seva determinació a continuar exercint la seva tasca com a pensador i orientador en el benestar emocional i mental de les persones.