El vídeo on Mobilitat alerta als ciclistes que no poden circular en columnes de dos a partir de la posta de sol

Andorra la VellaMobilitat ha fet públic un vídeo on recorda als ciclistes les recomanacions a l'hora de circular per la carretera. Els ciclistes poden anar en grups de dos en general, enganxats a la part dreta de la calçada, però s'han de posar en fila d'un a partir de la posta de sol, en trams sense visibilitat i, especialment, quan estiguin generant retencions de vehicles al darrere. La recomanació es fa en un moment on hi ha un important nombre de ciclistes, tant del país com turistes, a les carreteres andorranes i, al mateix temps, s'estan generant retencions en múltiples zones per l'afluència turística. Mobilitat recorda que circular en columna de dos està recollit en el nou codi de la circulació per una qüestió de seguretat amb l'objectiu que els ciclistes puguin ser més visibles per als conductors de vehicles.

