El vídeo que mostra com un home intenta entrar a un pàrquing de Sant Julià on hi ha lloc, però no li deixa per estar "complet"

Sant Julià de LòriaA través de les xarxes socials, un usuari ha penjat un vídeo en el qual ha mostrat una situació que ha titllat de "molt frustrant". L'home té intenció d'aparcar a un aparcament de Sant Julià on és evident, tal com es veu, que hi ha espai per uns quants cotxes. Tot i això, l'aparell que comptabilitza les places disponibles indica que es troba complet. Per aquesta raó, ha denunciat el mal funcionament del pàrquing.