El vídeo en què la parella implicada en la presumpta agressió a la festa dels Esland desmenteix l'abús

Andorra la VellaUn dels youtubers assistents a la festa privada al casino després de la gala dels Esland, conegut com a Keroro, va fer una publicació per explicar que, quan estava descansant en un dels sofàs a les quatre de la matinada, va veure com davant seu un altre youtuber començava a agafar fort del pèl a una noia i la intentava empènyer amb cops. Aquest altre youtuber és conegut com a Temo i fa continguts relacionats amb futbol a diferents xarxes com Twitter, TikTok i Instagram.

Unes acusacions que van portar l'acusat a fer un vídeo en les xarxes, que va comportar més dubtes i crítiques, ja que no desmenteix les acusacions, sinó que tracta de treure ferro a l’assumpte aclarint que és la seva parella i que ho han resolt entre ells. Fins i tot ha hagut d’esborrar el vídeo que ha pujat i eliminar el seu compte de Twitter (@futbolcontemo), perquè molts usuaris li estan fent veure que es tracta d’una actitud inexcusable.

Uns dies després, han estat els dos integrants de la parella implicada en els fets que han decidit publicar un vídeo junts que esclareixi tots els fets. La dona assegura que en cap moment es va sentir agredida i que és un tema d'una discussió en parella, però què en cap cas hi ha elements de maltractament o ella va sentir-se així. Es disculpen per un mal comportament de "tots dos", però es desmarquen amb indignació de la possible agressió masclista.

Una via per aclarir els fets que arriba uns dies tard i després que hagi esclatat la polèmica, i que no termina de respondre a les preguntes que plantegen les acusacions del youtuber que va ser testimoni dels fets, ja que no aclareixen si la va agafar del pèl o no, únicament que la volia retenir, el que tampoc sembla un argument justificable.