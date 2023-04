(Vídeo) Les passarel·les que uniran la plaça del Poble amb la nova plaça del casino UNNIC

Una de les obres més importants relacionades amb el casino es troba molt avançada i aviat es podrà inaugurar. Es tracta dels treballs per fer la nova plaça del casino que se situa en el sostre de l'edifici d'Unnic i que disposarà de dues passarel·les de connexió. Una anirà cap el Roc dels Escolls i permetrà arribar ràpidament del Prat de la Creu a l'Avinguda Meritxell. La segona va des de la nova plaça fins a la Plaça del Poble i permetrà fer un espai molt més gran d'ús públic.

Les passarel·les eren un dels grans actius del projecte de Jocs S.A. en la proposta per al casino. Els treballs es troben en la part final, segons indiquen fonts properes al cas, i, tot i que encara no hi ha una data, es preveu que la inauguració no tardi molt. Cal recordar que el comú d'Andorra la Vella vol aprofitar la nova plaça del sostre del casino per fer poder donar un conjunt a tot l'espai que connecta amb la Plaça a del Poble.