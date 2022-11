El vídeo sobre quatre argentins residents a Andorra que van al mundial de Qatar en furgoneta

Vuit dies, vuit mil quilòmetres, vuit fronteres. Pel camí van dormir en un búnquer militar a la frontera entre l'Iraq i Jordània, i cap té entrada per a la decisiva trobada enfront de Polònia. Són quatre residents argentins a Andorra que han arribat al Mundial Qatar 2022 des del Principat en una camioneta amb els colors d'Argentina i que han batejat com “La Scaloneta”.

“Estem bojos, sí”, reconeix Tomislav Lolich, el promotor de l'aventura, des de la platja Beach 974 de Doha. Lolich era resident i posteriorment han vingut el seu pare i el seu germà. També viatgen amb ell, juntament amb un amic. “Arribem tard al Mundial. De fet, el partit amb Aràbia Saudita el vam veure allà mateix, a Aràbia Saudita".

Durant els vuit dies de travessia, el grup va viure diversos moments de tensió. En arribar al límit entre l'Iraq i Jordània, els militars que custodiaven la frontera els van prohibir el pas. “Com era de nit i és una zona de conflicte, ens deien que era molt perillós. A uns metres hi havia una estació de servei i els vam dir que volíem passar la nit aquí, dins de la camioneta. Ens van respondre que no. ‘Danger, danger’ (perill), ens deien. I ens van convidar a passar la nit en un búnquer militar”, relata Tomislav.

“En arribar a Qatar ens va costar moltíssim entrar la camioneta. Havíem de fer un munt de papers i gastar uns diners que no teníem. Per sort, va aparèixer un xeic que és influencer aquí i fins ens va pagar l'hotel, perquè aquí no podem dormir en la camioneta i ens faltaven cobrir cinc nits”, conclou Tomislav.