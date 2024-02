El vídeo en què Thegrefg evita opinar sobre la possible agressió a la festa posterior als Esland

Andorra la VellaLa polèmica sobre la possible agressió del youtuber Futbolcontemo, més conegut com a Temo, a la seva parella i a la festa posterior als Esland, ha arribat al canal de l'organitzador dels premis, el resident Thegrefg. Durant un dels seus directes un espectador li fa arribar una pregunta sobre el tema i el tuit que denuncia l'agressió. Thegrefg reacciona assegurant que es tracta d'un tema molt greu com per a opinar, i que serà necessari que surti més informació.