(Vídeo) Thegrefg no aconsegueix omplir el poliesportiu pels Esland i rebaixa les entrades

Andorra la VellaFa setmanes que Thegrefg avisa dels nombrosos reptes que està suposant l'organització dels Esland (una mena d'Oscars de youtubers) a Andorra. El principal és la logística i aconseguir omplir el poliesportiu de fans que han d'estar disposats a pagar entrades de preu elevades i un viatge, a més de tots els youtubers que hauran de traslladar-se al Principat.

Una situació, la que fa al preu de les entrades, que ja ha fet reaccionar Thegrefg, que en veure que les vendes no van com esperaven, han abaixat els preus amb l'objectiu d'omplir la sala. Tal com ell mateix explica, les entrades se situaven des de 50 euros la més barata fins a 200 als millors llocs. Després de la rebaixa, cap entrada passarà dels 70 euros, el que suposa un descompte important, i que mostra la possible desesperació dels organitzadors, incapaços fins ara de garantir que la sala sigui plena.