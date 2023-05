El vídeo de TheGrefg provant el seu Tesla per les carreteres del Principat

Andorra la VellaEl youtuber resident TheGrefg ha fet públic un vídeo amb el seu nou Tesla i el condueix per carreteres d'Andorra. En un sol dia ha acumulat prop de dos milions de visites. TheGredf, amb 18 milions de seguidors a Youtube, aprofita el vídeo per a anar explicant les característiques del Tesla Model S Plaid en color vermell i amb tapisseria en color blanc. El que més crida l'atenció del vehicle és el seu interior, que està plagat de tecnologia d'avantguarda fins als topalls. Destaca la seva pantalla central, que és pràcticament una tauleta amb les seves aplicacions i fins i tot on pots jugar a jocs de Steam. El cotxe és elèctric, però destaca la potència que arriba a tenir, la qual cosa mostra Grefg al final del vídeo. El Tesla Model S Plaid compta amb una estació de càrrega de mòbils, conducció autònoma, càmeres que graven tota l'estona, fins i tot estant aparcat. També una aplicació per a mòbils per a obrir o tancar el cotxe, entre altres coses.