El vídeo en que un youtuber argentí alerta els temporers de la situació de l'habitatge a Andorra

Andorra la VellaA diferència del munt de vídeos que s’han creat durant els últims mesos, un youtuber argentí ha canviat el discurs que hi havia en relació a l’arribada de temporers. La tònica general és un missatge d’incentiu a les persones, venent que Andorra és un territori d’oportunitats. No obstant això, els comunicadors que han seguit aquesta tendència no han parlat dels problemes relacionats amb l’habitatge. En aquest cas, el youtuber esmentat decideix parlar sobre la diferència que hi ha aquest any en relació amb els anteriors.