(Vídeo) El youtuber resident TheGrefg participa als Red Bull Autos Locos

Andorra la VellaEl youtuber resident TheGrefg ha participat aquest cap de setmana als Red Bull Autos Locos. Es tracta d'una competició que organitza la companyia de la beguda energètica, en què els competidors han de crear els seus prototips de vehicles, el més estrafolaris possible, per a després descendir una forta rampa amb obstacles fins a la meta. El cotxe baixa únicament per la força de la gravetat i, per tant, no porten motor. Són únicament l'estructura i el disseny. Un esdeveniment organitzat al Paseo de Puerto Chapí, a Madrid.