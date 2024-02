(Vídeos) La festa privada dels youtubers a la discoteca del casino

Andorra la VellaEls premis Esland als millors youtubers que es van entregar ahir a la nit al Poliesportiu d'Andorra tenien com a darrer pas una festa privada al casino Unnic d'Andorra. En tractar-se d'un dels locals de moda a Andorra, va haver una important quantitat de persones que volien anar a la discoteca i que es van trobar que l'accés estava vetat. Un cordó impedia l'accés als ascensors i per tant a les zones que s'havien resetvat per als youtubers, especialment la discoteca on només podien accedir els streamers i els seus acompanyants. Aquesta situació va provocar malestars i algunes queixes en considerar-se injust. A l'entrada d'Unnic s'anava acumulant gent al llarg de la nit, però acabaven marxant amb malestar perquè no s'havia deixat entrar a la gent del país, entenent que els youtubers podien haver agafat tots els reservats, però no tot el local.