Vins amb essència andorrana

Si parlem de Torb, Escol, Imagine, Evolució o Cim de Cel us ve alguna cosa al cap? Estem parlant de vins que s’elaboren a les valls d’Andorra. I és que el principat s’ha guanyat, des de fa uns anys, un lloc dins la llista de destinacions per als amants del vi que busquen experiències úniques en un entorn de muntanya pintoresc. Tot i que no és tradicionalment conegut per la seva producció vinícola, Andorra ha cultivat una petita indústria vinícola que combina la tradició local amb la bellesa natural dels seus paisatges de muntanya.

Actualment, existeixen diferents cellers que elaboren vins d’alçada, com ara, Borda Sabaté que conrea raïm a 1119 metres d’altura. El Torb i l’Escol responen al nom dels vins que s’elabora des d’aquest celler. En alçada també es troba Casa Auvinyà que s’ubica a 1200 metres d’altitud i té al mercat Evolució, el primer vi negre d’Andorra i Imagine, el vi blanc de neu. Per la seva banda, el celler de Casa Beal produeix a 1000 metres d’altura Cim de Cel.

No obstant això, hi ha vins amb segell i història andorrana que es produeixen en vinyes catalanes, més en concret al Priorat. Aquest és el cas del vi Lucas que ben aviat ja el podrem tastar. Les vinyes de les Bodegues Domènech són les que responsables de fer néixer el vi Lucas que barreja carinyena i una mica de garnatxa. En conclusió, un vi amb essència mediterrània que, segons indiquen els entesos, marida a la perfecció amb la gastronomia andorrana.