Una vintena de pisos de protecció social per iniciar el model 'Housing First'

Andorra la VellaEls habitatges de protecció social que impulsarà el Govern a través de l'Institut de l'Habitatge comptaran amb un parc immobiliari inicial de 21 pisos, que corresponen als immobles cedits per la Fundació Privada Armor a Ciutat de Valls. Ho ha manifestat aquest dimarts en roda de premsa el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, qui ha indicat que la voluntat de l'executiu és el que servei s'adapti al conegut model d'intervenció social 'Housing First', per "posar la llar al centre de la vida de les persones" i que puguin assolir una reinserció en la societat, adquireixin certa autonomia i integrar-se a la vida comunitària.

El ministre ha comparegut per explicar els requisits d'accés i el procediment d'adjudicació dels habitatges, pels quals les persones interessades han d'inscriure's en un registre de sol·licitud per verificar que compleixen totes les condicions fixades pel Govern, entre les quals es troba estar residint al país durant almenys cinc anys, acreditar una necessitat real d'habitatge i ser major d'edat o estar emancipat. A banda, Filloy ha especificat que també s'han fixat una sèrie de col·lectius preferents com les persones que tinguin fins a 30 anys i de 55 en amunt, els sol·licitants amb discapacitat psíquica o conductes addictives, les que no tenen llar, els adscrits a Afers Socials i les víctimes de violència domèstica o de gènere.

"El perfil vindria a ser el d'un home de 55 anys, resident al país durant quinze anys, amb una invalidesa certificada per la CASS i amb una pensió de 250 euros", ha exemplificat el titular de la cartera d'Habitatge per donar una idea sobre la tipologia de ciutadà que podria accedir a la iniciativa. En relació amb la capacitat del projecte, ha explicat, tal com s'ha mencionat anteriorment, que inicialment compten amb una vintena d'immobles i que a través del registre de sol·licitud l'executiu podrà "veure i conèixer" la demanda real del recurs, tot afegint que el cens també permetrà detectar quines polítiques d'habitatge són necessàries.

Quant a la durada dels contractes de lloguer, el ministre ha destacat que els arrendaments estaran supeditats a l'evolució de la persona o família que faci ús del servei, tot recordant que el recurs s'adapta a les necessitats de les persones, les quals tindran un seguiment de la seva adaptació al programa per part d'una entitat social a qui s'adjudicarà la gestió a través d'un concurs públic. Respecte a l'entrada en funcionament, ha exposat que el reglament per accedir al servei entra en vigor aquest divendres, 1 de juliol, i que esperen que a "finals d'estiu" es pugui començar a adjudicar algun pis. En referència al preu del lloguer ha asseverat que anirà en funció dels ingressos de cada unitat familiar, però ha ressaltat que l'arrendament no superarà el 25% del volum total.

D'altra banda, i qüestionat pels mitjans de comunicació sobre el crèdit extraordinari per adquirir habitatges buits i posar-los a disposició de la ciutadania en règim de lloguer a un preu assequible, Filloy ha puntualitzat que la tipologia d'obtenció dels immobles no serà a "preu de mercat", ans al contrari, el Govern presentarà una oferta, marcada per ells, a un propietari per arrendar-li l'edifici per un període de llarga durada, per exemple d'entre 15 i 20 anys, amb l'objectiu de "garantir-li una estabilitat". En aquest sentit, ha assenyalat que l'inici de les adquisicions anirà en funció del nombre d'ofertes que es rebin i l'adequació, si és necessària, dels espais. Finalment, ha reiterat que en aquesta legislatura no se solucionarà la problemàtica de l'habitatge, apuntant que s'estan col·locant les bases per resoldre-la.