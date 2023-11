Marta Goena: 'Vivim en una era en què la maduresa en molts casos es viu com una segona joventut'

La darrera campanya dels Beauty Days que ha celebrat Pyrénées Andorra ha permès conèixer de primera mà diferents novetats en l'àmbit de la cosmètica. Una de les marques presents en els tallers dels Beauty Days ha estat Foreo que ens ha deixat uns òptims consells a tenir en compte per potenciar la bellesa de la persona i mantenir una pell sana i saludable. En parlem amb la Brand Supervisor & Trainer de FOREO Espanya, Marta Goena.

Quins són els rituals de bellesa imprescindibles de tardor?

D'una banda, a la tardor, la nostra pell necessita recuperar-se de l'exposició al sol típica de l'estiu; ja que la radiació solar provoca l'envelliment prematur de la pell (taques, manca d'hidratació, petits brots d'acne, etc.). D'altra banda, amb el canvi de temperatura (fred, pitjor ventilació a espais tancats) serà important reforçar la funció barrera de la nostra pell i compensar la manca d'hores de llum amb un tractament adequat.

A FOREO creiem en l'aliança de cosmètica i tecnologia per estimular els processos naturals de l'organisme i preservar la bellesa natural de la pell. La nostra Rutina de Bellesa Sueca garanteix resultats professionals de manera gairebé instantània.

Quins productes de la vostra firma ens recomana per dur a terme aquestes pràctiques i quins productes podem introduir a la tardor?

FOREO compta amb una àmplia gamma de tractaments no invasius que ofereixen resultats professionals i duradors. Una veritable alternativa a injeccions i altres intervencions costoses i arriscades que només ofereixen resultats temporals. A més, els nostres dispositius són intel·ligents i gràcies a l'aplicació FOREO For You els podem configurar d'acord amb les nostres preferències i beneficiar-nos d'una solució a mida en tot moment.

Perquè la pell llueixi sana i bonica aquesta tardor (i al llarg de l'any!) primer és important netejar-la adequadament i per això proposem començar per retirar el maquillatge i el protector solar amb el nostre Bàlsam Desmaquillant Ultra Nutritiu, seguit del nostre Micro Foam 2.0 i un dispositiu LUNA TM adaptat al nostre tipus de pell i mode de vida. A continuació, el nostre dispositiu de microcorrent avançada BEAR TM ajuda a tonificar els músculs facials i aconseguir un efecte lífting molt natural. A més, s'ha demostrat clínicament que el sèrum conductor que recomanem utilitzar amb BEAR TM, FOREO Supercharged Sèrum 2.0 estimula la producció de col·lagen de tipus 1. De manera que millora la fermesa de la pell i les línies d'expressió són molt menys visibles.

Finalment, el nostre dispositiu UFO TM combina quatre tecnologies (Llum LED d'espectre complet, Termoteràpia, Crioteràpia i Massatge T-Sonic TM) que en només 90 segons obtenen potenciar l'efecte de qualsevol màscara i millorar els nivells d'hidratació de la pell un 126%. En una setmana, la pell presenta moltes menys arrugues.

A més, comptem amb tota una sèrie de tractaments específics, com ara, la gamma IRIS TM per a una mirada rejovenida i descansada o ESPADA TM per combatre petites imperfeccions.

L'envelliment de la pell és una de les grans preocupacions dels consumidors? Quin motiu ho explica?

Vivim en una era en què la maduresa en molts casos es viu com una segona joventut i volem que el nostre rostre reflecteixi aquest sentiment.

D'altra banda, l'exposició a la radiació solar, la contaminació, l'estrès, la manca de son, la mala alimentació i altres factors externs propis d'una manera de vida activa acceleren el procés d'oxidació cel·lular. Això genera una sensació de "desajustament" respecte al nostre ritme natural i pot tenir un impacte negatiu en el nostre benestar.

Necessitem solucions eficaces, intuïtives i inclusives. Per aquest motiu, FOREO ha aconseguit, en 10 anys, revolucionar el món de la bellesa. Els nostres dispositius i cosmètics són fàcils de fer servir. Van "més enllà" que els tractaments convencionals i s'adapten a les necessitats de cada persona respectant la naturalesa del nostre organisme i del nostre entorn.

Escoltem parlar de l'àcid hialurònic i el retinol, però què en sabem? Fem un bon ús o ens deixem emportar per les tendències en cosmètica?

Es tracta de dos actius cosmètics molt poderosos per combatre l'envelliment prematur de la pell.

L'àcid hialurònic és naturalment present a la nostra epidermis i és el responsable de mantenir el nivell d'hidratació dels teixits. Amb el temps, el nostre organisme produeix menys àcid hialurònic i el reté pitjor. Aquesta manca d'hidratació pot desencadenar altres complicacions: sensibilitat, irritacions, etc. La nostra gamma de cosmètics FOREO Supercharged està pensada per revertir els efectes del pas del temps i entre els seus actius més destacats compta amb un complex hidratant que inclou fins a cinc tipus diferents d'àcid hialurònic per restaurar els nivells d'hidratació de la pell de manera eficaç.

A més, el retinol és un ingredient molt eficaç per combatre l'envelliment de la pell, ja que estimula la síntesi de col·lagen, elastina i àcid hialurònic, amb la qual cosa millora la fermesa i l'elasticitat del cutis. Alhora, té un efecte exfoliant i millora la lluminositat de la pell. La nostra gamma IRIS per tenir cura del contorn d'ulls està formulada amb diferents tipus de retinol per reduir les línies d'expressió i ajudar-nos a lluir una mirada més descansada i jove.

Quines novetats presenta la signatura?

El nostre últim llançament passa per BEAR 2 TM. La col·lecció proposa una sèrie de dispositius i cosmètics per realitzar tractaments de microcorrent a la cara i diferents zones del cos. Els microcorrents viatgen fins a les capes més profundes de la pell per tonificar els músculs i estimular la síntesi d'ATP a escala cel·lular. Gràcies a això, la pell llueix més llisa i lluminosa, els contorns del rostre es veuen més definits i la figura estilitzada, lliure de cel·lulitis.

BEAR 2 TM és l'únic dispositiu d'ús domèstic que recomana 4 tipus de microcorrent per tractar diferents necessitats de la pell. Tot de manera segura gràcies a la tecnologia Anti Shock System TM de FOREO.

A més, a l'abril llançarem una nova línia dins del grup FOREO, FAQ Swiss TM – una firma de tractaments de rejoveniment que inclou tecnologies d'última generació com EMS (Electroestimulació muscular), Radiofreqüència, Llum LED polsada d'espectre complet o Massatge Transdèrmic.

La nostra màscara de llum LED i NIR a silicona ergonòmica, FAQ202 TM ja ha rebut diversos guardons i esperem continuar compartint moltes altres innovacions reeixides en els mesos vinents.

La pell masculina necessita la mateixa cura? Quins rituals haurien de seguir els homes? (en el cas que hi hagi productes masculins)

La pell dels homes és diferent de la de les dones. És més gruixuda, els porus són més visibles i presenta complicacions específiques com una sudoració més abundant o l'aparició d'imperfeccions lligada al creixement de la barba.

Des de FOREO recomanem la neteja amb LUNA 4 Men TM i la nostra fórmula Micro Foam 2 en 1. Una mousse netejadora de textura untuosa, molt hidratant que es pot utilitzar també durant l'afaitada.