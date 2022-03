Vols viure una aventura sobre dues rodes?

Andorra la VellaRefinada, capaç, i intuïtiva. Així és la Harley-Davidson Pan America, una moto que es manté ferma i confiable sense importar el ritme al qual la portes. Es tracta d'una motocicleta 'rutera' tot terreny, dissenyada per mantenir el ritme i el comportament d'alta velocitat, inclús al límit de la seva capacitat de càrrega d'equipatge i ocupants. La seva consistència la converteix en el vehicle ideal per a viure una aventura sobre dues rodes per les carreteres d'Andorra (i més enllà). I si ara mateix estàs pensant "que sí, que t'encantaria, però que ara mateix no et pots permetre una moto", no pateixis, perquè Pyrénées Motors té un servei de lloguer de vehicles que inclou motocicletes, turismes i furgonetes.

Per només 50 euros al dia i amb un límit de 250 quilòmetres, pots disposar de la Harley-Davidson Pan America; A més a més, et regalen un 10% de descompte per qualsevol intervenció al taller, i si disposes de l'assegurança del teu vehicle i llar amb la corredoria de Pyrénées, et regalen un dia extra de lloguer.

La Pan Americana és el següent capítol d'una història de més d'un segle de llegendaris motors V-Twin; incorpora el "Revolution Max", un motor de refrigeració líquida amb 150CV de potència, carregat de par i amb una generosa banda de potència configurada per maximitzar el control per part del pilot. Harley-Davidson és present al Principat gràcies a la seva aliança amb Grup Pyrénées. Des del 2018, són l'únic punt de venda i taller oficial del país. Si et vols donar el petit luxe de conduir una Harley-Davidson, A Pyrénées Motors et donen l'oportunitat de fer-ho.