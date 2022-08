Yessemi, una proposta molt animada, arriba a les Nits obertes d'Ordino

OrdinoMúsica animada perquè ningú no es quedi assegut a la cadira i balli. Això és el que oferirà el grup Yessemi en el marc de les Nits obertes d'Ordino, en el concert que tindrà lloc aquest dimecres a les nou del vespre. I és que el públic que s'apropi fins a la plaça Major d'Ordino podrà gaudir de grans 'hits' de pop-rock i funk de cantants com Amy Winehouse, Adele, Maroon Five. Tampoc faltaran alguns temes de reggaeton.

"Oferirem un repertori internacional, molt variat i animat perquè la gent s'animi", explica Jesualdo Miravete, guitarra del grup, que actuarà acompanyat a la veu de Raquel del Valle.

Amb aquesta actuació Yessemi es retrobarà amb el públic andorrà, ja que des de la pandèmia no havien tornat al país. Ho fan amb ganes, perquè consideren que el públic andorrà, al que "agrada la música" és "molt receptiu". En aquest sentit, Miravete posa en relleu que escoltin atentament quan "toques un tema bo".

No han actuat mai a Ordino i en tenen ganes, ja que els han comentat que l'indret en què es fan les Nits obertes és "idíl·lic" i esperen que el públic pugui gaudir d'una bona actuació.

Aquest serà el penúltim concert de les Nits obertes, que es clouran el 31 d'agost amb l'actuació de Maja Spencer. Aquesta darrera cita també tindrà lloc a la plaça Major a les nou de la nit.