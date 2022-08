Agressió d'una parella a un home a una estació de servei a Encamp

EncampEl dimarts de la setmana passada una dona i un home residents de 22 i 26 anys van ser detinguts a Encamp a les 4:35 h com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral, per lesions. La policia va ser requerida en una estació de servei per una baralla entre tres persones a l'exterior del recinte de l'establiment. En el lloc, les dues persones que van acabar detingudes van agredir a una altra persona després que aquesta fes un comentari inapropiat en relació amb la dona detinguda. Per aquesta raó, la policia va efectuar la detenció de la parella.