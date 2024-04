Agressió a Encamp per presumpta filmació

Andorra la VellaUn grup de persones estaven a mitjanit al voltant de l'edifici Betània d'Encamp, en el carrer de les Arribes. Era prop de mitjanit. Un jove va aparèixer en el lloc amb un telèfon mòbil a la mà. Un dels que es trobava en el grup va pensar que el nouvingut els estava gravant amb el telèfon mòbil. Va tenir lloc una discussió i el jove del telèfon va acabar rebent un cop de puny.

A conseqüència de l'agressió, la víctima va haver de ser atesa a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. L'impacte va provocar el trencament del llavi i els fets van ser denunciats a la policia. L'agressor no tenia antecedents penals computables anteriorment en aquest tipus de delicte i, per tant, no va ser considerat reincident. Va ser condemnat a quinze dies d'arrest condicional.