El Pas de la CasaEls bombers han desallotjat un edifici al Pas de la Casa per una alarma d'incendi. La causa han estat unes brases que han fet sortir un fum molt dens d'una de les xemeneies, el que ha fet prendre precaucions al cos. Finalment, s'ha comprovat que no hi ha cap problema greu i la intervenció està finalitzant a hores d'ara.