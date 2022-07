Aldarulls amb amenaces mort a Escaldes

Escaldes-EngordanyEl passat divendres, pels volts de les 3 h, dos homes no residents de 29 i 31 anys van ser detinguts a Escaldes com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral (per causar lesions) i d'un delicte contra la llibertat (per amenaçar), en el cas de l'home de 29 anys. Segons explica el comunicat de la policia, a través d'una denúncia, van ser requerits per una agressió i per amenaces de mort durant una batalla entre la persona que va resultar ferida i una altra persona, els dos detinguts. Posteriorment, els agents que es van desplaçar van constatar que les dues parts mantenien una discussió que va derivar en una agressió mútua. Per aquesta raó, la policia va detenir als dos homes.