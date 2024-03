118 empreses opten als Premis CEA en la seva cinquena edició

Andorra la VellaUn total de 118 empreses opten a algun dels premis de la cinquena edició dels Premis CEA. Divendres es va tancar el termini de recepció de propostes, que ja han estat validades pels membres del jurat. Els Premis CEA tenen lloc cada dos anys, i es fan amb el suport de Creand Crèdit Andorrà. La cinquena edició lliurarà els premis el proper 14 de maig a les 19.00 h, en una cerimònia i sopar de gala que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra a la Vella.

Per categoria, els postulants es reparteixen de la manera següent:

• Premi trajectòria empresarial: 12 candidatures

• Premi FEDA: 29 candidatures

• Premi ANDORRA BUSINESS a la projecció internacional: 8 candidatures

• Premi ARI a l'emprenedoria i a la innovació: 14 candidatures

• Premi a l'empresa inclusiva: 6 candidatures

• Premi a la igualtat: 12 candidatures

• Premi a l'autonom i la microempresa: 10 candidatures

• Premi Gestior Senior: 4 candidatures

• Premi Pioners: 12 candidatures

• Reconeixement Marca Andorra: 11 candidatures

En el marc de la política de responsabilitat social corporativa de la CEA, el 7% del preu del sopar i els donatius de la fila zero es destinaran a les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana. A través del web de la CEA (https://www.cea.ad/premiscea/) es poden fer les inscripcions pel sopar de gala- Preu sopar (89,00 €), així com els donatius a la fila zero.

PREMIS CEA 2024

Aquesta edició, com la del 2022, compta amb un total de 10 premis:

1. Premi a la trajectòria empresarial: Empreses amb més de 25 anys d’antiguitat.

2. Premi FEDA a la sostenibilitat: Empreses amb processos interns de sostenibilitat, que destaquin per una gestió sostenible i amb un producte o servei respectuós amb el medi ambient.

3. Premi Andorra Business a la projecció internacional: Empreses amb hòlding

a Andorra i amb delegacions internacionals. O empreses dedicades en bona part a l’exportació de béns o serveis.

4. Premi ARI a l’emprenedoria i la innovació: Empreses amb un producte o servei innovador que hagi estat al mercat un mínim de 2 anys.

5. Premi a l’empresa inclusiva: Empreses que facilitin la inclusió de les persones amb discapacitat en el mercat de treball ordinari.

6. Premi a la igualtat: Empreses amb pla d’igualtat implementat i amb una presència equitativa de dones i homes als càrrecs directius.

7. Premi gestió sènior: Empreses amb un percentatge important de treballadors de més de 50 anys i amb una taxa alta de fidelitat a l’empresa.També es valorarà si l’empresa té plans concrets per a persones de més de 50 anys.

8. Premi a l’autònom i la micro empresa: Empreses de màxim 5 treballadors i amb un mínim de 3 anys de trajectòria.

9. Premi pioners d’Andorra: Persones de més de 75 anys que hagin posat en marxa un projecte empresarial.

10. Reconeixement Marca Andorra: Persones o entitats (no només empreses) que han ajudat a la promoció del nostre país més enllà de les nostres fronteres.

Tots els Premis els atorga un Jurat, del qual formem part diversos membres de la CEA, representants dels patrocinadors, el president de la Cambra de Comerç, el degà del Col·legi d’Economistes i la ministra de Presidència, Treball i Habitatge. Amb l’única excepció del Premi Marca Andorra, que està obert -com cada any- a votació popular dels socis de la CEA.

HISTÒRIC

L’any 2016, amb motiu del 10è aniversari de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), es va celebrar per primera vegada la festa empresarial d’Andorra. Des d’aleshores, de manera biennal, la patronal organitza els premis CEA. Els premis CEA busquen posar en relleu l’activitat de les empreses del Principat. L’objectiu principal és fer un reconeixement de la feina ben feta, en un dels esdeveniments empresarials i socials més destacats del calendari nacional. En el decurs d’un sopar de gala, es presenta a més, la Memòria Anual de l’entitat i es lliuren els premis a les empreses més destacades del país.