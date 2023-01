Arrestat per donar un cop de puny a un vigilant de seguretat

CanilloLa Policia ha detingut aquesta setmana un jove, no resident de 20 anys, després de ser requerits en un local d’oci nocturn del Tarter per una baralla. Se’l va arrestar la matinada de dimecres com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per propinar un cop de puny a un dels empleats de seguretat i causar-li una ferida a la cara quan l’acompanyaven a l’exterior de l’establiment. A més, va causar danys a la porta d’accés del local i, per aquest motiu, també se’l va controlar com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni.