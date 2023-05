Arrestat per portar una arma blanca en un bar d'Encamp

EncampLa Policia ha detingut aquest cap de setmana un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port d’arma blanca, i contra la funció pública, per desobediència i resistència. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit en un bar a Encamp. L’home estava causant aldarulls a l’interior del local. Es va avisar el cos d’ordre davant els problemes que estava provocant. Es va desplaçar una patrulla fins el bar. Quan els agents el van controlar, aquest va desobeir de forma contínua les instruccions dels policies i va oferir una forta resistència. Durant l’escorcoll, li van trobar una navalla de 9 centímetres a l’interior d’una de les butxaques dels pantalons.