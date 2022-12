Petit incendi en un comptador elèctric de la capital

Andorra la VellaEls bombers han extingit un petit incendi en uns comptadors elèctrics al carrer Roc dels Escolls d'Andorra la Vella. Segons han informat des del cos, han rebut l'avís als volts de les 18.45 hores i fins al lloc dels fets, situat a tocar de l'avinguda Meritxell, s'hi han desplaçat dos camions, un vehicle escala i el turisme de comandaments. En arribar han constatat que hi havia foc dintre d'un dels comptadors i han sol·licitat un tall de corrent a FEDA per procedir a extingir-lo. Després de la intervenció, els immobles de l'edifici han recuperat la llum als habitatges, exceptuant l'escala general i l'ascensor, que resten sense subministrament a l'espera que es repari la connexió. Cal destacar que no s'han produït danys. A l'indret també hi han anat efectius de la policia i del servei de circulació del comú de la capital.