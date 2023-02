Bolca el vehicle a Sant Julià i acaba ferit

Sant Julià de LòriaUna persona ha resultat ferida en un accident que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre, als volts de les onze a l'avinguda Rocafort de Sant Julià. Per motius que encara es desconeixen, el conductor ha perdut el control del vehicle i ha acabat amb el cotxe bolcat enmig de la via. Altres persones que estaven en el carrer l'han ajudat a sortir. L'home ha resultat ferit, sense que tampoc se sàpiga l'abast. En el sinistre, en principi, no s'hauria vist involucrat cap altre vehicle.