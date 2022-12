Catorze detencions per droga i alcohol

Andorra la VellaLa policia ha detingut un total de catorze persones al llarg del cap de setmana per delictes relacionats amb les drogues i l'alcohol. Segons informen des del cos d'ordre, deu van ser arrestats per conduir sota els efectes de l'alcohol o els estupefaents i quatre per possessió de cocaïna, èxtasi i 'tusi', la cocaïna rosa.

Entrant al detall de les detencions per delictes contra la seguretat al trànsit, la taxa més elevada ha estat de 2,03, per la qual es va detenir un home, resident de 43 anys, la matinada de dissabte. La resta de persones arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol tenen entre 22 i 42 anys i van ser controlades amb taxes d’entre 0,88 i 1,73, tres la matinada de dissabte i quatre més la matinada de diumenge. La policia ha detingut dues persones més, dos no residents de 22 i 26 anys, per conduir sota els efectes de les drogues.

Quant als delictes contra la salut pública, s'han arrestat cinc persones més per possessió d’estupefaents. Dues van ser detingudes divendres a la frontera del riu Runer. Es tracta d’un home no resident de 39 anys a qui se li van trobar 3,7 grams de cocaïna, i d’una dona, també no resident i de 27 anys, que es trobava en possessió d’una pastilla d’èxtasi. Dissabte en un control rutinari a l’interior de l’aparcament d’un local d’oci nocturn a Canillo es va arrestar un home resident de 51 anys amb 0,9 grams de cocaïna.

Diumenge es van produir dues detencions més a la frontera del riu Runer per possessió d’estupefaents. A les 00.10 hores, una dona no resident de 36 anys, per dur 1,1 grams de cocaïna. Viatjava amb un dels arrestats per positiu en tòxics, l’home de 26 anys, a qui també se’l va acusar d’un delicte contra la salut pública perquè la droga seria dels dos. A les 20.45 hores es va detenir una altra dona no resident de 31 anys, amb 1,5 grams de tusi.