Cau una allau a Castellar, a Canillo, però no provoca danys

CanilloAquesta matinada ha baixat l’allau del Castellar que ha envaït una part de la carretera que va cap a Canillo. L’allau ha estat important, però no ha tingut cap afectació als cotxes perquè s’havien posat proteccions per impedir que els vehicles passessin per la zona.

S’havia detectat dimecres, davant les previsions de neu i vent, la possibilitat que l’allau de Castellar caigués. Es va procedir a posar unes barreres per precaució i es va evitar que poguessin passar per la zona vehicles o persones. Un dia després l’allau ha baixat sense cap afectació.