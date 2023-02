Cinc arrestats per intentar entrar droga des d'Espanya

Sant Julià de LòriaEls darrers dies la policia ha detingut cinc persones a la frontera del riu Runer per possessió de drogues. Al primer, un home no resident de 35 anys, se’l va arrestar divendres a la tarda amb 1,6 grams de cocaïna. També se li van comissar 4,4 grams de marihuana i tres d’haixix. Dissabte al vespre els agents van detenir dos homes de 31 anys i un de 30, tots tres no residents, amb 3,2 grams de cocaïna, 9 pastilles d’èxtasi i 0,8 grams de metamfetamina. Finalment, la matinada d’aquest dilluns una dona no resident de 21 anys ha estat arrestada amb 0,7 grams de cocaïna.