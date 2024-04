Ciutadans Compromesos diuen que les mesures de Govern ataquen la propietat privada

La MassanaCiutadans Compromesos discrepen d'algunes de les mesures que Govern ha presentat per intentar posar més habitatges al mercat de lloguer. La proposta que més rebuig ha provocat és l'expropiació temporal dels pisos buits si el propietari no està disposat a donar-li cap ús. Segons fonts properes a la formació massanenca, es considera un atac a la propietat privada que no es troba dins dels paràmetres ideològics 'liberals' del partit.

A hores d'ara, no hi ha un enfrontament obert entre demòcrates i Ciutadans Compromesos per aquestes mesures perquè el grup de la Massana confia en el fet que abans que el projecte de llei entri a tràmit o durant el treball en comissió s'arribi a un text final que no inclogui l'expropiació temporal. S'espera una reorientació del text que elimini les decisions més draconianes i, segons les fonts, potencialment inconstitucionals.

La formació és conscient que calen mesures per a combatre la manca d'habitatge de lloguer, però considera que per solucionar aquest problema no se'n pot generar un altre molt perillós com és la suposada vulneració del dret a la propietat privada. Els massanencs ja van tenir discrepàncies amb Govern amb algunes de les mesures decidides a finals de l'any passat.

L'expropiació temporal és contemplada com un precedent perillós amb risc per a la seguretat jurídica. Les fonts consultades han comentat que fa la sensació que s'està arribant a una criminalització dels propietaris d'habitatges que justifica pràcticament qualsevol mesura en contra.