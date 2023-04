Condemnat a pagar 600 euros després de trencar l'aspirador d'una benzinera d'Encamp

EncampUn jove de 20 anys es trobava a l’estació de servei Repsol d’Encamp utilitzant l'aspirador per netejar el cotxe. Suposadament, la màquina no funcionava bé i el jove es va enfadar. Va començar a sacsejar la màquina fins que la va trencar i al mateix temps van caure 17 euros en monedes. Els va agafar i va marxar. Va ser identificat per una dona que era al costat i que va alertar al personal de l'estació de servei. Al final, haurà de pagar els 305 euros de reparar la màquina i 300 més per haver comès un delicte de danys.