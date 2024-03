Controls de Mossos a la rotonda de sortida de la duana hispanoandorrana per revisar sancions pendents

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han establert durant aquest matí un control a la rotonda de sortida de la duana hispanoandorrana del Riu Runer. El dispositiu te com a objectiu comprovar les matrícules dels cotxes andorrans que surten de la frontera. Els agents constaten si els vehicles del Principat tenen multes pendents a Catalunya. Es tracta, especialment, de sancions de radars per excés de velocitat. Si el vehicle andorrà infractor no és aturat posteriorment pels Mossos la multa queda pendent ja que no tenen la vinculació entre la matrícula i el propietari. Com les sancions caduquen als sis mesos, la policia catalana fa controls cíclics per fer pagar les multes als conductors andorrans. Un agent disposa d'una tauleta connectada al servidor on consten les matrícules dels cotxes estrangers amb multes pendents. I el conductor detectat l'ha de pagar a l'acte. Els Mossos, segons fonts policials, utilitzen la rotonda de sortida de la frontera perquè és un punt on es poden aturar els vehicles i per on necessàriament passen tots els cotxes que entren i surten del Principat cap el sud.

En els primers dos mesos i mig d'aquest any, els mossos d'esquadra han imposat un total de 99 sancions, el 76,77% (76) de les quals corresponents a excés de velocitat captats per radars catalans. L'any passat es van obrir un total de 1.300 expedients per infraccions d'andorrans al codi de circulació. L'any passat es van sancionar 979 conductors amb domicili a Andorra per excés de velocitat, un 75,23% del total. Es van multar també per la no senyalització de maniobres (105), per incompliments de la normativa general (80), per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues (47), fer avançaments indeguts (30), per no utilitzar correctament els elements de seguretat, com el casc o el cinturó (22) o no presentar i/o no tenir en regla la documentació del conductor (16), entre altres.