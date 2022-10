Crebanta la seva condemna d'arrest nocturn i acaba detingut

Andorra la VellaLa Policia ha informat que divendres 23 de setembre va detenir un home resident de 32 anys a les 10:25 a Andorra la Vella. Un arrest que s'ha produït després que l'acusat crebantés la seva condemna perquè no va anar a presó a dormir, tal com marca la seva sentència. Se l'acusa d'un delicte contra l'Administració de Justícia per aquests fets.