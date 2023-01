Desnonament d'una família a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa policia ha desnonat aquest matí una família que estava en un allotjament turístic d’Andorra la Vella. Segons informa Andorra Televisió, els agents han custodiat la parella fins a l’exterior de l’edifici i hi ha hagut algun moment de tensió. El desnonament s’havia de fer el 20 de desembre, però finalment no s’ha produït fins avui. Els propietaris feia un any que es queixaven perquè els inquilins no pagaven l’arrendament a l’establiment on estaven allotjats. La parella al·legava que la filla no es trobava bé, i per això no podien marxar. Segons recull Andorra Televisió, la família ara anirà a un altre mitjà.