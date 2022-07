Detenen dos joves amb heroïna i haixix al Roser d'Ordino

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir la nit de dissabte a diumenge a Ordino a dos homes residents de 20 i 22 anys per possessió de 7,3 grams d'heroïna i 20,8 grams d'haixix. Segons es desprèn del balanç policial fet públic aquest dilluns, durant un control rutinari a la via pública amb motiu de prevenció del Roser d'Ordino, els agents van trobar, a les 00.13 hores del 3 de juliol, als dos interessants amb set embolcalls de plàstic que contenien heroïna i deu embolcalls de plàstic amb haixix.

En la mateixa línia de delictes contra la salut pública, les autoritats van controlar el dijous 30 de juny a les 18.40 hores a la frontera del riu Runer, a un home no resident de 34 anys per possessió de 0,8 grams de metamfetamina quan intentava accedir al Principat en un autobús de línia regular. D'altra banda, el divendres 1 de juliol a les 18 hores, també a la frontera espanyola, el Cos de Policia va detenir a un home no resident de 31 anys que accedia al Principat en autobús de línia regular amb possessió de dos 'tripis' d'LSD, endemés de 7 grams de marihuana.

Aquestes són quatre de les setze de detencions que el cos d'ordre ha efectuat durant la darrera setmana del 27 de juny al 3 de juliol. En concret, les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (6).

Precisament, entrant al detall de la tipologia d'altres delictes, el dimarts la policia va tenir un home resident de 41 anys a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Tal com relaten les autoritats, es va detenir l'interessat per agredir la seva exparella a la via pública. El mateix dimarts, el cos policial també va detenir un home resident de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral. Els agents van ser requerits per una baralla a la via pública entre dues persones, els quals un cop identificades, van procedir a la detenció de l'interessat per causar lesions a l'altra part, que va requerir assistència mèdica per a la seva curació. També es va detenir, el passat divendres a un home resident de 42 anys per agredir la seva parella al domicili.

D'altra banda, també hi ha hagut la detenció, el passat dilluns, d'un home resident de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia per crebantament de pena d'arrest nocturn al centre penitenciari. Cal destacar també, la detenció d'un home no resident de 42 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en tràfic jurídic. Segons s'informa en el balanç de detencions, el Servei d'Immigració va rebre una sol·licitud per part de l'interessat per a l'obtenció d'una autorització de residència i treball. En verificar la documentació annexada, es va detectar que un document relatiu a la seva activitat laboral al país d'origen era fals.

Finalment, quant a delictes contra la seguretat del trànsit, cal destacar la detenció d'un home resident de 58 anys per donar positiu amb 1,34 grams d'alcohol per litre de sang i també la d'un fronterer de 31 anys per donar una taxa d'1,31 g/l., en una parada rutinària.