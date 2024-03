Detenen l'autor d'un atropellament múltiple a quatre persones a Andorra la Vella

Andorra la VellaUn conductor no resident de trenta-dos anys ha atropellat quatre persones a la sortida d'una discoteca d'Andorra la Vella aquesta matinada. Tal com informa RTVA, l'home va fugir després de l'incident, però va ser enxampat per la policia, juntament amb el seu acompanyant.

Els agents van practicar-li un test d'alcohol i drogues, i va donar positiu en tots dos. El seu acompanyant portava a més cocaïna a sobre, el que va suposar la detenció dels dos.

Quatre ferits d'entre 20 i 30 anys ha estat el resultat d'aquesta acció, que van ser tots traslladats a l'hospital. Afortunadament, només s'han de lamentar ferides lleus, i ja tots han estat donats d'alta.

La policia encara investiga el que va portar l'acusat a realitzar aquest atropellament múltiple.