Detenen uns pares per agredir a la filla i tancar-la a casa

EncampEl passat dimarts una dona i un home de 65 i 63 anys, respectivament, van ser detinguts a Encamp a les 23:34 h com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, de pares a fills. A més, la dona també és presumpta autora d'un delicte contra la llibertat, per detenció il·legal. La policia va ser requerida per part del servei d'Urgències de l'hospital perquè van atendre a una noia que va patir una agressió per part del seu pare. Posteriorment, es van identificar els pares de la víctima i es va procedir a la seva detenció.