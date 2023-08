Detingut un contrabandista per resistir-se "fortament" a un control policial

El Pas de la CasaLa policia va detenir aquest dimarts al Pas de la Casa a un home no resident de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. Segons detallen les autoritats, els fets van tenir lloc a les 8.30 hores quan el jove, que coneixia els serveis del cos per efectuar pràctiques de contraban de tabac, va mostrar una actitud hostil cap als agents quan l'anaven a controlar i es va resistir "fortament" al seu control.