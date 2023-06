Detingut per un delicte contra la llibertat sexual

Escaldes-EngordanyLa policia va detenir la nit de dimecres, a Escaldes-Engordany, un home resident de 54 anys, per presumptament accedir de manera il·lícita al domicili de l'exparella i posteriorment amenaçar-la. A l'home, també se l'acusa d'un presumpte delicte contra la llibertat sexual, segons informa la policia.

Pel que fa a la resta de detencions dutes a terme per la policia durant la setmana, cal destacar que aquest dijous al migdia a la frontera amb França, dos homes no residents de 26 i 34 anys, per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En ser controlats al punt fronterer, van mostrar els respectius passaports i en verificar els documents, els agents van constatar una sèrie d'irregularitats en les mesures de seguretat, podent certificar que eren falsos.

A més, aquest dimarts un home resident de 42 anys va ser detingut a Andorra la Vella com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia, després de ser controlat a la via pública, tot i que havia de complir un arrest domiciliari de 24 hores dictat per l'autoritat judicial.

Aquesta matinada de divendres, s'han arrestat dos homes més per delictes contra la integritat física i moral. Primer, a tres quarts de dues a la Massana, un home resident de 39 anys per agredir físicament la seva companya de pis. L'altra detenció ha estat a les 3.50 hores a la parròquia d'Andorra la Vella, on un home no resident de 32 anys ha agredit físicament la seva parella a l'interior del domicili.

Finalment, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s'han arrestat set persones (cinc homes i dues dones) amb edats compreses entre els 21 i els 46 anys, amb taxes superiors a 0,80 grams d'alcohol i una d'elles per donar un resultat positiu a la prova de tòxics salivar. La taxa més elevada ha estat de 2 grams.