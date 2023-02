Detingut per positiu en alcohol i drogues després d'estimbar-se contra la façana d'un hotel al Pas

El Pas de la CasaLa Policia informa que va detenir la matinada de dimarts un home no resident de 32 anys amb una taxa d’1,82 i positiu en tòxics. Se’l va arrestar després de col·lidir contra una façana d’un hotel del Pas de la Casa amb un vehicle de dues places on hi viatjaven quatre persones. Els danys van ser només materials.