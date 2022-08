Detingut per possessió d'1,4 grams d'un component similar a l'amfetamina

Andorra la VellaEl divendres de la setmana passada va ser detingut un home no resident de 25 anys a la frontera del DCNJ com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Quan intentava accedir al Principat en un turisme particular, els agents de policia van enregistrar el vehicle. Després dels escorcolls, li van trobar 1,4 grams de "ChloroMethCathinone", una substància provinent de la Catinona, un component similar a l'amfetamina. Per aquesta raó, la policia va efectuar la detenció de l'individu.