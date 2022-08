Una dona es queda atrapada una hora a l'ascensor de la plaça del Poble

Andorra la VellaUna dona de 80 anys ha patit un atac d'ansietat en quedar-se atrapada una hora a l'ascensor de la plaça del Poble. Els fets han estat descrits per un usuari a les xarxes. Assegura que ha estat al migdia i que la senyora té problemes d'oïda. També esmenta que el funcionari que ha atès la dona li deia que "no podia fer res" i que no li ha ofert "ni un got d'aigua".

Al funcionari que l'ha "atès", dient que no podia fer res, ni tan sols donar-li un got d'aigua quan ha sortit amb un atac d’ansietat, enhorabona mestre! Qui respondrà pel “bon funcionament”?



2/2 — Eduard Muñoz (@eduard_mperez) 16 de agosto de 2022