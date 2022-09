Enxampat amb més de 100 grams de marihuana a la frontera del riu Runer

Andorra la VellaAhir un home no resident de 25 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer a les 18:45 h com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Segons explica el comunicat publicat pel cos de policia, els agents de la duana van fer un control rutinari. Posteriorment, van controlar a un individu i després de l'escorcoll van trobar-li 108,1 grams de marihuana. Per aquesta raó, l'home va ser detingut.