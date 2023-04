Enxampen quatre pescadors sense llicència i els hi comissen el material

Andorra la VellaEls banders han obert quatre atestats a persones que estaven pesant sense les llicències que són obligatòries per fer-ho a Andorra. A més dels atestats, els banders van requisar el material que utilitzaven els pescadors sense llicències. Els banders han fet públic un vídeo on es veu el material comissat i on sindiquen que "vetllem pel compliment de la normativa de pesca".