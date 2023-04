Fiscalia vol 18 mesos de presó per un acusat d'amenaçar la mare de l'exparella a casa seva

Andorra la VellaFiscalia demana divuit mesos de presó, quatre dels quals ferms, per a un home que va amenaçar la mare de l'exparella, tal com informa RTVA. Els fets es remunten el juny del 2021, quan l'acusat ja tenia una ordre d'allunyament sobre la que ja no era la seva parella sentimental. La va crebantar per entrar a casa seva, on es trobava la mare i moment en què la va amenaçar.

La defensa, per la seva part, demana que sigui condemnat a complir únicament els quatre mesos que ja ha estat en presó preventiva, i que continuï amb el tractament mèdic que està seguint per la seva patologia.

Cal destacar que l'acusat va tenir un episodi similar amb una parella anterior. Això ha portat un especialista mèdic a afirmar que clarament pateix un trastorn neurobiològic que l'impedeix controlar correctament els seus impulsos.