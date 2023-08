Intent d'estafa amb un fals missatge de Netflix

Andorra la VellaL’Agència Nacional de Ciberseguretat ha avisat d’un intent d’estaca que s’està intentant realitzar a usuaris andorrans de Netflix. Se’ls fa arribar un missatge on s’indica que la subscripció s’ha caducat i que cal enviar les dades de la targeta de crèdit per a la renovació. Es tracta d’un engany on si s’entra en l’enllaç que es proporciona en el correu poden accedir a les dades de l’usuari. L’Agència de Ciberseguretat avisa que el missatge és absolutament fals i que no s’ha de clicar en l’enllaç.