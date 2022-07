Intent de furt d'una bicicleta de matinada

Andorra la VellaAhir a les 5:40 h la policia va detenir a una dona resident de 24 anys a Andorra la Vella per un delicte contra el patrimoni. Segons explica el comunicat, un veí va trucar a la policia perquè tenia una bicicleta cordada a la barana del replà de l'edifici i va veure com una dona va sostreure la roda davantera del vehicle. A més, la dona va intentar trencar el cadenat per acabar de sostreure completament la bicicleta, que estava valorada en més de 1.000 euros). Un cop van arribar els agents de policia, van constatar el que l'home va explicar i van efectuar la detenció de la dona.